Uta scatenato sul mercato, consapevole di voler costruire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di Promozione. L'ultimo nuovo acquisto parla italiano e un po' portoghese dal Brasile ed è l'esterno d'attacco Fabrizio Casu. Si tratta di un attaccante classe 2000 che muove i suoi primi passi nelle giovanili del Cagliari Calcio dove resta fino al secondo anno degli Allievi Nazionali.

Prosegue poi la sua crescita nel Carbonia, disputando il campionato Allievi Élite, ma è a soli 16 anni che arriva la sua prima grande occasione: l’esordio in Prima Squadra in Promozione. La stagione successiva lo vede protagonista di un’esperienza internazionale: vola in Brasile e veste la maglia dell’Under 19 del Caxias.

Rientrato in Sardegna, Casu torna al Carbonia in Promozione, per poi proseguire il suo percorso con le maglie di Villasimius, Villamassargia, Antiochense e Decimoputzu, ultima sua esperienza in cui è stato allenato proprio dal nuovo tecnico dell'Uta, Maurizio Podda.

Giovanni Firinu, portiere dell'Uta

Ma Casu non è l'unico annuncio di stamattina dell'Uta, che ha annunciato la conferma di Giovanni Firinu. Il giovane portiere classe 2006, ex Monastir, è arrivato a dicembre 2024 e ha contribuito pienamente alla salvezza dei biancoverdi nello scorso campionato.

«Giovanni ha saputo farsi apprezzare per il suo impegno, la sua crescita costante e la sicurezza trasmessa tra i pali, meritandosi la fiducia dello staff tecnico e della società», le parole dell'Uta. «Siamo orgogliosi di continuare a puntare sui nostri giovani e di veder crescere talenti come Giovanni con la nostra maglia».

© Riproduzione riservata