Risultati importanti per l’ASD Virtvs TKD Samugheo all'Open internazionale di Taekwondo nella Repubblica di San Marino a fine giugno. La società ha partecipato con 7 atleti , che hanno portato a casa 5 medaglie d'argento e 1 di bronzo. A gareggiare sono stati: Adelasia Musu, Alessia Garau, Viola Bittu, Sebastiano Garau, Samuele Cocco, Francesco Urru, Federico Fadda.

Il maestro Tonino Musu spiega: «I nostri atleti hanno collezionato un totale di sei medaglie: cinque d’argento e una di bronzo, confermando il crescente livello tecnico e competitivo raggiunto dalla Virtvs TKD Samugheo.In particolare, Adelasia Musu, Bittu Viola, Cocco Samuele, Urru Francesco e Fadda Federico si sono aggiudicati l'argento, mentre Alessia Garau ha conquistato il bronzo nella divisione femminile Junior. Ottima anche la prestazione di Sebastiano Garau che si è fermato al 4° posto nella categoria senior».

Quindi Musu conclude: «Un sentito ringraziamento va a tutti gli atleti per l’impegno profuso, e alle famiglie per la loro preziosa vicinanza. Questi risultati rappresentano un ulteriore stimolo per proseguire il cammino di crescita e ambire a traguardi sempre più ambiziosi nei prossimi appuntamenti nazionali e internazionali».

