Si conclude domani, venerdì, allo stadio comunale di Settimo San Pietro, la terza edizione del torneo di calcio estivo fra i quartieri storici del paese, organizzato dal Comune di Settimo in collaborazione con la US Settimo 1967 e dedicato alla memoria di Carlo Mereu.

La finale verrà giocata alle 21 fra "Il villaggio" e "Bie Casteddu" che in semifinale hanno battuto le squadre de "S’arriu de sa Pira" e di "Bi’e Sinnai". Sei le squadre che hanno giocato l'atteso torneo estivo: i campioni in carica de S’arriu de sa Pira, Bacch’è Mara, Bi’e Stazioni, Bi’e Casteddu, Bi’e Sinnai e il Villaggio. In anteprima alle 20 verrà giocata una gara fra giocatori delle altre squadre che hanno partecipato al torneo.

