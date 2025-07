Niccolò Dessì e Federica Di Sarra si aggiudicano la quinta edizione dell'Accademia Open disputata a Sassari. Entrambi erano accreditati della prima testa di serie.

Nel singolare maschile (141 iscritti), l'alfiere del Quattro Mori Tennis Team è entrato in gara nei quarti di finale, regolando con un doppio 6-3 Federico Visioli (Poggio Sport Village), per poi battere 6-0, 7-6(5) in semifinale Daniel Frasconi (Tc Terranova). In finale, Dessì ha superato 6-0, 7-5 un suo compagno di circolo, il numero 3 del seeding Mattia Secci, che in semifinale l'aveva spuntata 6-7(7), 6-4, 6-0 su Alexander Fragasso (Tc Porto Torres).

Nel singolare femminile (in 38 al via), la 35enne tennista di Fondi (192 Wta tre anni fa) ha regolato 6-2, 6-1 in semifinale Emma Fiore Manca (Tc Tempio) e con un doppio 6-2 in finale Roberta Sechi (Torres Tennis), brava ad approfittare del ritiro della genovese Barbara Baccelli, testa di serie numero 2, che stava già domando con un chiaro 6-1, 4-1.

Nel doppio maschile erano 19 le coppie in lizza. La vittoria è andata ai favoriti della vigilia, Luigi Corrias (Tc Moneta) e Luca Caminiti (Tc Alghero), che hanno battuto 6-1, 6-2 in finale la coppia dell'Ipertennis Sassari formata da Paolo Paba e Nicola Carboni.

