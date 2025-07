È tempo di saluti per alcuni dei protagonisti dello scorso campionato del Tortolì, vincitore del playoff per ub eventuale ripescaggio in Eccellenza.

In un comunicato la società ogliastrina annuncia che «non faranno parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione i giocatori Cherif Doumbouya, Marcos Pereira, Agustin Acosta, Emanuele Loi, Victor Choflas, Pablo Oses, Maxi Timpanaro e Antonio Vincis. A tutti loro vanno i ringraziamenti per il grande contributo dato alla causa rossoblu nell'ultima annata, culminata con la bellissima vittoria dei play off. A tutti un grandissimo in bocca al lupo da parte nostra per il prosieguo della loro carriera».

