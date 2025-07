Nuovo rinforzo per la Virtus Cagliari in vista della stagione 2025-2026 in Serie A2 Femminile: il club biancoblù ha annunciato l’ingaggio dell’ala polacca Barbara Zieniewska, classe 1999.

Reduce da un’ottima annata in Islanda, Zieniewska ha chiuso la stagione con oltre 10 punti, 7 rimbalzi e 3,1 assist di media a partita, confermandosi giocatrice duttile e capace di incidere in più aspetti del gioco. In precedenza ha maturato esperienza negli Stati Uniti a livello universitario, vestendo la maglia di Cleveland State.

Atleta con buona visione di gioco e capacità di adattarsi a diversi ruoli sul parquet, sarà uno dei punti di riferimento della nuova Virtus affidata a coach Fabrizio Staico. Il roster inizia così a prendere una fisionomia definita, dopo le conferme di due perni fondamentali come la playmaker Monika Naczk e l’ala forte Mounia El Habbab, e il recente arrivo della lunga Caterina Mattera.

© Riproduzione riservata