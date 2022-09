Cambia di nuovo campo il Sant'Elena, che negli ultimi anni più volte è stato costretto a girare per tutto il Sud Sardegna e che ha già giocato in questa stagione a Serdiana e Settimo San Pietro. Domenica alle 16, nell'ottava giornata di Eccellenza, la squadra di Nicola Agus ospiterà il Monastir a Mulinu Becciu, nell'impianto di via Crespellani. L'unico anticipo nel massimo campionato regionale è il derby Tharros-Ghilarza, domani alle 17, mentre domenica (tutte alle 16) i big match sono Ferrini-Latte Dolce e Lanusei-Villacidrese, accompagnati da Arbus-Bosa, Carbonia-Calangianus, Iglesias-Ossese, San Teodoro-Li Punti e Taloro Gavoi-Nuorese. Riposa il Budoni, capolista a punteggio pieno.

Promozione. Il campionato comincia domani pomeriggio con nove anticipi. Nel Girone A Atletico Cagliari-Asseminese, La Palma-Guspini e Villamassargia-Selargius alle 16, un'ora dopo il debutto del CUS Cagliari in casa contro il Castiadas. Nel B Atletico Bono-Paulese e Siniscola-Posada entrambe alle 16, nel C alla stessa ora apre Tempio-Ozierese, poi Coghinas-Stintino alle 17 e Sennori-Thiesi alle 17.30. Definiti gli ottavi di Coppa Italia: Guspini-Verde Isola, il derby CUS Cagliari-Atletico Cagliari, Orrolese-Arborea, Barisardo-Fonni, Abbasanta-Macomerese, Sennori-Usinese, Ozierese-Atletico Bono e Posada-Luogosanto. Gare di andata mercoledì 19 ottobre alle 16, ritorno il 2 novembre alle 15. Dal primo turno 3-0 a tavolino in Posada-Siniscola di domenica scorsa (2-2), perché negli ospiti ha giocato Marco Corrias che non risultava tesserato. Tre giornate di squalifica, da scontare in coppa, per Elia Alberti e Tommaso Piro del La Palma (ingiurie all'arbitro).

© Riproduzione riservata