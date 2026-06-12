Dopo Kickboxing, Muay Thai, MMA, Brazilian Jiu Jitsu, Grappling e Lotta che da anni vedono brillare il Fight Club Tarantini, ora è la volta della boxe. E migliore esordio nella noble art non poteva esserci: il pugile sassarese Marco Miscali ha vinto il primo test agonistico nella categoria Elite 57 kg durante la riunione pugilistica del PalaMura organizzata dalla Turris Martellini.

La serata, che aveva come evento principale il match tra il campione europeo dei pesi gallo Cristian Zara e il colombiano Juan Davide Benjumea, ha visto salire sul ring anche il pugile sassarese al suo debutto assoluto. Allenato dal tecnico Salvatore Carta, Miscali ha affrontato la categoria Elite 57 kg con personalità e attenzione tattica, conquistando una vittoria ai punti per verdetto unanime dei giudici. Un esordio positivo che premia il lavoro svolto negli ultimi anni all'interno della palestra di via Venezia.

«Un ringraziamento va al lavoro del coach Salvatore Carta e al suo impegno quotidiano. In pochi anni è riuscito a creare un gruppo numeroso e affiatato. Ci auguriamo che questa sia soltanto la prima di tante altre vittorie», commenta il maestro Angelo Tarantini.

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