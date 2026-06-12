Ben trentaquattro campionati consecutivi in Promozione, dalla stagione 1992/1993 alla scorsa, 2025/2026. Per l’Usinese il sogno è l’Eccellenza: ci proverà nel 35esimo campionato in Promozione. La squadra rossoblù è andata vicina diverse volte al massimo campionato regionale, piazzandosi in cinque occasioni al secondo posto (senza considerare l’anno del Covid, quando era al comando prima della sospensione del torneo).

Aveva avuto una piccola esperienza in Promozione (quando non esisteva l’Eccellenza ed era il primo campionato sardo) nel campionato 1987/1988.

Nell’ultima stagione si è classificata al quarto posto nella stagione regolare. Intanto la società ha confermato il tecnico Pierluigi Scotto. Il comunicato: “Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel campionato appena concluso, culminato con la conquista del terzo posto nei playoff, la prima scelta della società non poteva che essere la conferma del tecnico Pierluigi Scotto sulla panchina rossoblù”.

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