Il rosso diretto rimediato nel derby di Gallura con l’Ilvamaddalena costa a Riccardo Alluttu due giornate di squalifica.

Espulso nei minuti finali del match del turno prepasquale, il trequartista del Santa Teresa salterà la trasferta di domenica sul campo dell’Iglesias, valida per la 13ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, e la gara casalinga del turno successivo col Taloro Gavoi. Alluttu tornerà a disposizione per l’ultima partita della stagione regolare, in programma il 26 aprile, quando la squadra di Fabio Levacovich andrà a fare visita all’Atletico Uri.

Entra invece in diffida Moussa, che ha rimediato sabato la nona ammonizione in campionato. Non il massimo per il Santa Teresa, che dopo la sconfitta subita dall’Ilva al Buoncammino è scivolata di nuovo in zona playout, e nel rush finale, per provare a centrare la salvezza diretta, avrà bisogno di tutte le energie, fisiche e mentali, e di tutti gli effettivi.

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