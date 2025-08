La stagione 2025-2026 del calcio dilettantistico sardo prende ufficialmente il via con la 59ª edizione della Coppa Italia Dilettanti, competizione riservata alle società iscritte al campionato regionale di Eccellenza.

Come previsto dal regolamento nazionale, anche quest’anno la coppa sarà articolata in due fasi distinte: una regionale, organizzata dal Cr Sardegna, e una nazionale, sotto la gestione della Lega Nazionale Dilettanti con sede a Roma. Alla prima fase, a livello sardo, prenderanno parte tutte le 16 società iscritte al campionato di Eccellenza. Le squadre sono state suddivise in otto accoppiamenti a eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno.

La formula prevede che acceda al turno successivo la squadra che, al termine delle due gare, avrà segnato il maggior numero di reti complessive. In caso di parità al 90’, si procederà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari, come da regolamento vigente. Anche le fasi successive – ottavi, quarti di finale e semifinali – si disputeranno con la stessa modalità dell’eliminazione diretta.

L’atto conclusivo della fase regionale sarà la finale, che verrà disputata in campo neutro, in data da definire. La squadra vincitrice sarà quella che rappresenterà la Sardegna nella successiva fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, dove si confronterà con le vincenti delle altre regioni d’Italia.

La Coppa Italia di Eccellenza rappresenta da sempre un obiettivo ambizioso per molte realtà regionali: non solo per il prestigio del trofeo, ma anche per la possibilità di accedere a un palcoscenico nazionale e, in prospettiva, ambire a un posto in Serie D attraverso il percorso riservato alle vincenti della fase nazionale.

Il 31 agosto (ore 17) si giocheranno le gare di andata degli ottavi di finale: Ferrini-Sant’Elena, Carbonia-Iglesias, Lanusei-Villasimius, Tortolì-Nuorese, Buddusò-Taloro Gavoi, Atletico Uri-Ossese, Calangianus-Tempio e Ilvamaddalena-Santa Teresa Gallura. Il ritorno si giocherà il 7 settembre.

Ai quarti (andata mercoledì 15 ottobre ore 16, ritorno mercoledì 29 ottobre ore 16) si affrontano la vincente di Ferrini-Sant'Elena contro la vincente di Carbonia-Iglesias, la vincente di Lanusei-Villasimius contro la vincente di Tortolì-Nuorese, la vincente di Buddusò-Taloro Gavoi contro la vincente di Atletico Uri-Ossese e la vincente di Calangianus-Tempio contro la vincente di Ilvamaddalena-Santa Teresa Gallura. Semifinali con andata mercoledì 13 novembre e ritorno mercoledì 27 novembre, entrambe alle ore 15.

