Inizia oggi al comunale di San Teodoro, in vista degli impegni di Coppa e del campionato di Eccellenza, la preparazione del San Teodoro Porto Rotondo. Anche per questa stagione la dirigenza ha deciso di affidare la squadra a Simone Marini, un tecnico serio e preparato che ha sempre ottenuto ottimi risultati, come il brillante quarto posto della scorsa annata agonistica.

Al momento la rosa è pressoché quella della stagione 2022-2023, con le eccezioni di Piemonte (motivi di studio) e di Murgia, che ha deciso di intraprendere altri percorsi. Sono però arrivati interessanti fuori quota, come Animobono (2006), ex Nuorese e Caocci (2005), ex juniores Budoni. Altri saranno in prova.

«Il nostro obbiettivo è la salvezza e la valorizzazione dei nostri giovani - spiega l'allenatore Simone Marini -. Nelle prossime settimane valuteremo con la società se intervenire sul mercato, compatibilmente con le nostre possibilità economiche. Ad ogni modo ringrazio tutti i ragazzi che avrò a disposizione. Diversi di loro hanno avuto richieste importanti, ma hanno scelto di rimanere. Per fortuna - conclude - anche nel nostro calcio c'è chi continua ad essere ancorato a certi importanti valori».



