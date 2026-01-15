Salvino Tortu, padre di Filippo, nello staff dell’Atletica OlbiaIl tecnico federale sarà coordinatore del settore velocità
Salvino Tortu torna a Olbia. Non come più come ospite, com’è accaduto a dicembre in occasione della prima edizione del Sardegna Sport Festival, del quale è stato protagonista insieme al figlio, il campione olimpico Filippo, bensì come tecnico dell’Atletica Olbia.
“Siamo lieti di annunciare l’importante ingresso nel nostro staff di Salvino Tortu”, annuncia la società presieduta da Gianni Carboni. “A Salvino vanno i nostri ringraziamenti per aver scelto di mettere generosamente a disposizione della nostra realtà la sua grande esperienza e preparazione”.
In questa prima fase, Salvino Tortu, padre ma anche allenatore del pluripremiato sprinter, tecnico federale già dirigente, consigliere e allenatore a Milano della gloriosa Atletica Riccardi 1946, avrà il ruolo di coordinatore del settore velocità. “Siamo onorati, al compimento dei nostri cinquant’anni, di poter contare sul suo importante contributo per la crescita della nostra associazione sportiva”, si legge ancora nel comunicato dell’Atletica Olbia. “A lui il nostro caloroso benvenuto, con l’augurio di vederlo presto all’opera a Olbia con i nostri ragazzi nella nuova pista di atletica”. Quella del Caocci, che dovrebbe essere pronta tra qualche mese.