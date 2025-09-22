Andrea Guspini vince il Gran Premio C140 a due manche e la semifinale Asvi per i cavalli di 7 anni e oltre. Con una seconda manche perfetta, in sella a Clizia de Sa Pittada, l’assistente della Polizia Penitenziaria fa sua la gara clou della semifinale del Trofeo Asvi di salto ostacoli, andata in scena nell’impianto di Tanca Regia, ad Abbasanta.

Nata e allevata in Sardegna, da Amalia Rosaria Mastino, la figlia di Ustinov e Noor de Sa Pittada da Ksar-Sitte vince a sua volta la classifica riservata ai cavalli di 7 anni e oltre del Trofeo organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo e Valorizzazione Ippica. Per la cronaca, il binomio si è imposto venerdì anche nella C135 a tempo e sabato nella C135 a fasi consecutive.

Nel Gran Premio si registra, poi, il secondo posto di Piero Pala su Zweitschrift e il terzo di Antonio Meloni su Vadir, unico a chiudere la prima manche senza errori; un terzo posto che diventa secondo nella classifica Asvi perché anche Vadir è nato e allevato in Sardegna (a differenza di Zweitschrift). Le semifinali sono servite per le qualificazioni alle finali del Trofeo Asvi, in programma dal 23 al 26 ottobre proprio a Tanca Regia, nell’ambito del Sardegna Jumping Tour.

Quanto agli altri risultati, nel Trofeo Asvi riservato ai cavalli di 4 anni nati e allevati nell’Isola si sono qualificati i migliori 18 soggetti; nella categoria dei 5 anni hanno guadagnato la finale i migliori 15, così pure tra i 6 anni e tra i 7 anni e oltre.

Da segnalare, inoltre, la vittoria di Francesca Puledda su Falander T nel Trofeo Brevetti, mentre l’anglo arabo Montiferu montato da Andrea Francesco Secci si impone nella C115. Nella C130 a tempo prevale il binomio Francesco Iriu-Zuleika, nella C130 a fase consecutive (valida anche per la classifica 6 anni Asvi) spicca, infine, il primo posto per Giovanni Carboni su Rarità, cavallo montato fino a poco tempo fa da Luigi Angius, che si piazza al secondo posto in sella a Breker.

