Tante partite di calcio sardo nel sabato di anticipi. In Eccellenza si gioca la quattordicesima giornata, con riposo per il Sant'Elena. Dopodomani alle 15 si parte da una delle due capoliste, il Budoni, nel derby sul campo del San Teodoro: una sfida che fino a pochi anni fa si giocava in Serie D. Gli ospiti sono primi a 28 punti assieme al Latte Dolce, mentre la formazione guidata da Simone Marini è al sesto posto. Alla stessa ora in programma anche Carbonia-Arbus, coi biancoblù che cercano di uscire dalla seconda metà della classifica e i minerari quartultimi staccati dalla zona salvezza. Domenica alle 15 Ferrini-Calangianus, Ghilarza-Li Punti, Iglesias-Taloro Gavoi, Lanusei-Bosa, Monastir-Latte Dolce, Tharros-Nuorese e Villacidrese-Ossese.

Promozione. Due delle big del Girone A anticipano: sabato alle 15 il Villasimius di Antonio Prastaro (capolista con 13 punti) va a Elmas contro il La Palma e il Castiadas di Cristian Dessì (quarto a -3 dalla vetta) riceve il Cortoghiana. Il big match sarà domenica, con Guspini-Verde Isola ossia seconda contro terza. Nel B alle 15 Paulese-Santa Giusta e Posada-Barisardo, alle 15.30 Tonara-Abbasanta mentre domenica alle 15 l'Arborea capolista a punteggio pieno dopo sei giornate andrà a Tortolì. Nel C alle 15 Luogosanto-Ozierese e Stintino-Porto Torres, alle 16 l'Usinese seconda a -3 dal Tempio (che domenica riceverà il Sennori) contro il Coghinas ultimo. Completano il programma di sabato 15 partite di Prima Categoria e 9 di Seconda Categoria (più una domani).

Giudice Sportivo. In Eccellenza tre giornate ad Agustín Llanos della Villacidrese, per diversi colpi rifilati a un avversario ma senza arrecargli particolari danni. Due turni a Emanuele Pintus del Carbonia, uno a undici giocatori di cui due a testa per Arbus (Lorenzo Atzori e Leonel Manfredi), Iglesias (Illario e Mancusi), Li Punti (Serna e Val) e Monastir (Esposito e Sanna). Negli altri tornei spiccano le quattro giornate a Buba Darboe del Calcio Pirri (Prima Categoria, Girone A), per un pugno a un giocatore del Perdasdefogu che ne ha causato la caduta e una profonda ferita a un sopracciglio, con nausea e giramenti di testa anche dopo la fine della partita.

© Riproduzione riservata