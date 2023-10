Si giocano domani, sabato, alle 16 in anticipo sei delle otto gare in calendario nel prossimo turno di Eccellenza, In programma Carbonia-Bosa, Iglesias-San Teodoro, Li Punti-Ghilarza, Tempio-Taloro, Tharros-Ferrini, Villacidrese-Villasimius (a Siliqua). Domenica alle 15 si il quadro si competa con Barisardo-Ossese e Sant'Elena-Ilva.

In Promozione anticipano a sabato alle 16 Castiadas-Lanusei e Terralba-Gonnosfanadiga per il girone A e Bonorva-Macomerese e Posada-Tuttavista per il gruppo B.

© Riproduzione riservata