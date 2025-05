A dieci giorni dalla fine del campionato e a una settimana dal rompete le righe, arrivato dopo il quadrangolare di beneficienza, l’Olbia è al lavoro per programmare la prossima stagione in Serie D.

La società ha fatto sapere che il contratto con Ze Maria, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato, e che il nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime settimane: da vedere se il successore del tecnico brasiliano, che ha guidato i bianchi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, fino a conquistare una salvezza diretta insperata, è già stato individuato, o se prima di trovare l’allenatore l’Olbia non voglia dotarsi di un direttore sportivo, figura che, allo stato attuale dei fatti, manca nel club presieduto da Guido Surace.

Altro tema caldo è l’approvazione del bilancio della stagione precedente, per la quale l’Olbia ha già ottenuto due proroghe. Non un dettaglio, se è vero che in sede di iscrizione al campionato, nella seconda settimana di luglio, il bilancio dovrà essere presentato e visionato dalla CovisoD, il cui parere sarà decisivo per l’ammissione o meno alla prossima Serie D.

Intanto, l’Olbia ha saldato non solo la mensilità di marzo ma anche quella di aprile, con qualche giorno di anticipo. Il sostegno dell’imprenditore turco Murat Yilmaz sarebbe stato decisivo anche in questo caso. Un coinvolgimento che fa sperare i tifosi, che dopo la travagliata ultima stagione, successiva alla retrocessione diretta in Serie D, vorrebbero vedere l’Olbia lottare per il ritorno tra i professionisti.

