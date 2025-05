Spettacolo e buon livello tecnico al 32° Muay Thai Explosion che si è disputato al Tarantini fight center di via Venezia a Sassari.

In evidenza Mattia Fois che a giugno parteciperà al "Road to Be Better" del 22 giugno. L'atleta della società di casa ha conquistato la vittoria contro Massimo Buccolieri (SINGA - Grosseto) con un incontro ben condotto, dove riesce a controllare il ritmo e a convincere gli ufficiali di gara con soluzioni efficaci e pulite.

Prima esperienza nel pieno contatto per Beatrice Cau, del team tarantini, che ha affronta una rivale di buon livello come Giada Toro (Chang Peuk - Cagliari) gestendo bene il clinch e le fasi a corto raggio: ha ottenuto un pareggio incoraggiante in vista dell'impegno a Napoli.

«L’MTE non è solo un evento sportivo, ma uno spazio formativo dove gli atleti possono confrontarsi con realtà differenti. Per noi è uno strumento concreto di crescita tecnica e mentale - affermano i maestri Vincenzo Casu e Angelo Tarantini -. Il confronto continuo è essenziale per prepararsi ai palcoscenici più competitivi».



Da segnalare anche le vittorie di Sofia Fiori, Giuseppe Pintore, Matteo Mannai, Veronica Scanu e Valentino Azzu, che ha chiuso il match al primo round con un’azione risolutiva.

