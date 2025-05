Dopo avere assaggiato la serie A con la Dinamo, il play-guardia Riccardo Pisano, classe 2005, è andato a Fabriano per avere più spazio nella serie B nazionale. E si è subito imposto all'attenzione degli addetti ai lavori, tanto che la popolarissima newsletter Spicchi d'Arancia lo ha nominato miglior giocatore Under del campionato per quanto riguarda il girone B.

Nella stagione regolare Riccardo Pisano è stato impiegato 21 minuti di media e ha prodotto 6 punti. Lo scorso fine settimana sono iniziati i playout salvezza e Fabriano è stata superata in volata da Ravenna 95-94, ma davvero buona la prova del giocatore sassarese che in 19 minuti ha messo a segno 14 punti e ha anche catturato 4 rimbalzi difensivi.

Il suo career high in serie B è invece di 18 punti, realizzati sempre contro Ravenna nella stagione regolare.

