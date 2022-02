Saranno quindici le partite ad aprire sabato pomeriggio un nuovo weekend di calcio sardo, che non presenta rinvii. I principali anticipi sono i due di Eccellenza: alle 15 comincia la sesta giornata di ritorno con Guspini-Ilvamaddalena, una sorta di testacoda. I biancorossi, dopo l'1-1 nel derby con l'Arbus di sabato scorso che ha permesso di muovere la classifica (pur restando penultimi), provano a fermare i maddalenini che vincendo andrebbero in testa almeno per ventiquattro ore, in attesa che la Ferrini giochi a Elmas col fanalino di coda Asseminese. Un'ora dopo il via per Ghilarza-Nuorese, vero e proprio scontro diretto playoff fra due squadre a caccia di rilancio. Domenica alle 15 il resto del programma.

Promozione. Nel Girone A sabato alle 15 si gioca Villasimius-Andromeda, alla stessa ora San Teodoro-Siniscola nel C e dallo stesso girone anticipata pure Stintino-Porto Torres. Spostata invece a domenica, sempre alle 15, Tharros-Seulo nel B su accordo fra le due società: è la sfida tra la prima e l'ultima in classifica. Un'ulteriore variazione per le gare di domenica, con Selargius-Cortoghiana (Girone A) che inizierà alle 15.30. Respinto il ricorso della Paulese sulla partita persa 0-1 domenica contro la Macomerese: chiedeva la ripetizione per un presunto errore tecnico dell'arbitro, riguardante due giocatori con lo stesso numero di maglia.

Prima e Seconda Categoria. Qui gli anticipi sono dieci in tutto. In Prima Categoria sabato alle 15 Antiochense-Villaperuccio (Girone A), Monreale-Libertas (B), Orani-Tuttavista Galtellì (C), Borore-Abbasanta (D), alle 15.30 Jerzu-Dorgalese (C), alle 16 Siligo-Sennori (E), alle 18 Torpè-Pozzomaggiore (D). In Seconda Categoria sabato alle 15 Lulese-Supramonte (Girone E) e Calangianese-Lauras (H), un'ora dopo da quest'ultimo girone Santa Teresa-Rudalza.

