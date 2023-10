Diversi gli anticipi in programma per sabato nel campionato di Serie D.

Nel girone G, anticipano anche Atletico Uri-Romana (ore 15) e Flaminia-Budoni (ore 14,30). Due gare importantissime per le due squadra sarde che hanno necessità assoluta di far punti per non restare invischiate nella zona insidiosa della classifica.

Le altre due sarde saranno in campo domenica alle 14,30: la Cos, seconda in classifica, affronta la difficile trasferta sul terreno del pericolante Ardea, mentre il Latte Dolce ospiterà il Cynthia.

