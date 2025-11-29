Rugby Serie B, l'Amatori Capoterra vola in PiemonteIl XV capoterrese gioca sul campo dell'Unione Monferrato per la quarta giornata del girone 1
L'Amatori Rugby Capoterra torna in campo.
Domani, alle 14, per la quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B, il XV capoterrese giocherà oltre Tirreno, sul campo dell'Unione Monferrato.
Nella Cittadella del rugby Lungo Tanaro 2, ad Asti, si affrontano i piemontesi (settimi a pari punti con il Rho), reduci dalla vittoria 21-10 in casa del fanalino di coda Cernusco, i capoterresi (terzi), sconfitti 19-7 a domicilio dalla vicecapolista Sondrio.
Arbitrerà il signor Matteo Anselmi di Genova.
Classifica: Cus Genova 15; Sondrio 13; Amatori Capoterra 10; Cus Milano 9; Ivrea 7; San Mauro 6; Unione Monferrato e Rho 5; Varese 4; Cernusco 1.