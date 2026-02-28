Nel match valido per la tredcesima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B, l'Olbia sbanca 37-20 il campo del Cus Siena e conquista anche il punto bonus, confermandosi al secondo posto della classifica.

Nel primo tempo, i punti delle api galluresi sono arrivati grazie alle mete di Antonio Stara (16') e Lorenzo Geraci (39') trasformate da Nicolò Manente, che ha centrato i pali anche al 23' e al 34'.

Nella ripresa, ancora un piazzato di Manente (47'), che ha poi trasformato anche le mete di Geraci (59') e Marco Traibel (76').

Olbia: Manente, Francescato, Stara, Addonizio, Traibel, Paone, Augustin, Sciurano, Capozucca, Pileri, Ilie, Fresi, Tesu, Geraci, Antonelli. A disposizione Marrone, Califano, Ricci, Putzu, Campesi, Stanic, Sanciu.

