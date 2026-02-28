La Dinamo Lab si impone su Treviso per 72-61Colpaccio del Porto Torres a Reggio Calabria per 63-61
La vittoria a Reggio Calabria del Porto Torres grazie al buzzer beater di Simula (63-61) rialancia le ambizioni da playoff dell'Asinara Waves. Nonostante l'assenza di Luszinsky, la squadra portotorrese dimostra di poter dire ancora la sua nella serie A di basket in carrozzina.
Tutto come da pronostico invece a Sorso dove la Dinamo Lab batte Treviso 72-61 dopo una gara sempre condotta ma con l'avversaria mai doma.
I tabellini.
Dinamo Lab: Esteche 6, Lindblom 8, Mosler 16, Ghione 5, Papi 8, Murakami 17, Revuelta 2, Uras 6, Canella, Da Silva 2, Saaid 2. All. Foden.
PDM Treviso: Tosatto 6, Al Omairi 4, Feltrin, De Miranda 16, Da Silva Pelizari 15, Kuduzovic 2, Favretto 18. All. Castellucci