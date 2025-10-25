il match
25 ottobre 2025 alle 19:21
Rugby Serie A, l'Amatori Alghero gioca a PiacenzaI giallorossi saranno impegnati nella trasferta valida per la seconda giornata del girone 2 del Gruppo 2
Prima trasferta stagionale per l'Amatori Alghero nel campionato nazionale di Serie A di rugby.
Nel match valido per il girone 2 del Gruppo 2, i giallorossi giocheranno a Piacenza.
Alle 15, al Walter Beltrametti n.1 (arbitra Luigi Parcianello di Treviso), si affronteranno due squadre che hanno vinto all'esordio: i padroni di casa 40-24 (con bonus) sul campo dello Stade Valdotain, gli algheresi 21-14 contro il Milano.
