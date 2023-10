Inizia con una sconfitta esterna per 51-10 il campionato nazionale di Serie A di rugby per l'Amatori Alghero. Il Cus Milano non ha fatto sconti al Campo Giurati.

Coach Giovanni Marchetto ha messo in campo Buondonno, May, Laperuta, Deligios, Delrio, Cipriani, Peana, Brand, Canulli, Gabbi, Stavile, Ilie, Chaabane, Makelara e Ferrario.

Il risultato che ovviamente lascia pochi dubbi sulla supremazia dei padroni di casa, con gli ospiti che hanno cercato di contenere le folate offensive e cercare di sviluppare il proprio gioco.

I punti algheresi sono arrivati dalla meta di capitan Michele Canulli trasformata da Giovanni Cipriani, che poi ha timbrato anche un piazzato.

L'Amatori sa che c’è tanto da lavorare, ma anche che c'è il tempo per migliorarsi.

Domenica, esordio casalingo per gli algheresi, che ospiteranno a Maria Pia il forte Cus Torino, altro banco di prova impegnativo.

