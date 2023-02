Pesanti sanzioni per una vicenda avvenuta sabato in San Teodoro-Bosa di Eccellenza. Il Giudice Sportivo ha inibito due dirigenti dei padroni di casa, Mauro Bertaglia e Gian Piero Pisciottu, rispettivamente fino al 30 maggio e 30 giugno, squalificando per le prossime tre giornate il calciatore ospite Ablaye Faye. Stando al rapporto dell'arbitro, prima di una ripresa del gioco Pisciottu ha lanciato il pallone addosso a un avversario colpendolo poi con un pugno al petto e una spinta. La reazione violenta ha fatto nascere una rissa, alla quale hanno preso parte diversi tesserati fra cui gli altri due sanzionati: per Bertaglia calci e pugni a dirigenti e calciatori avversari, per Faye pugni a un dirigente in reazione a calci subiti.

Squalifiche. Oltre a San Teodoro-Bosa in Eccellenza due giornate a Renato Incani (allenatore dell'Arbus), Paolo Aru (Ghilarza) e Pierpaolo Falchi del Taloro Gavoi, una a Samuele Atzori (Arbus), Mattia Spano (Bosa), Leonardo Del Soldato (Calangianus), Alessio D'Agostino (Ferrini), Michele Suella (Iglesias), Sergio Álvarez (Li Punti), Abdoulie Nicol e Alberto Tiddia (Nuorese), Simone Patacchiola (Ossese), Danilo Ruzzittu (San Teodoro), Giovanni Luppi (Taloro Gavoi) e Luca Carboni (Villacidrese). Ridotta di un turno la squalifica a Kaio Piassi del Latte Dolce, che però dovrà ancora saltare altre tre partite.

In campo. Domani turno infrasettimanale di Eccellenza, riposa l'Iglesias. Alle 15 Latte Dolce-Ghilarza, Li Punti-Ferrini, Monastir-Villacidrese, Nuorese-Porto Rotondo, Ossese-Lanusei e Taloro Gavoi-Arbus, alle 15.30 Budoni-Carbonia, alle 17 Calangianus-Tharros. Bosa-Sant'Elena si gioca a Bonorva e il calcio d'inizio slitta alle 16.30. Prevista anche la semifinale di andata della Coppa Italia Promozione Usinese-Fonni, alle 16.30, mentre quella di ritorno fra Verde Isola e Arborea è rinviata da domani a mercoledì 29 marzo ore 15.

