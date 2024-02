Otto squalifiche fra giocatori e allenatori. È il pesantissimo bilancio disciplinare dal derby ogliastrino Idolo-Lanusei, giocato sabato scorso ad Arzana e finito 1-1 nel Girone A di Promozione. Al triplice fischio è scoppiata una rissa che ha visto coinvolte entrambe le squadre, con inevitabili ripercussioni a livello disciplinare. Il Giudice Sportivo, nel comunicato, segnala come il tutto sarebbe iniziato da delle frasi definite "gravemente provocatorie" dell'allenatore dell'Idolo Simone Podda (tre giornate di squalifica) all'indirizzo di un giocatore del Lanusei. Da lì un tutti contro tutti, che si chiude con tre squalificati nell'Idolo (cinque giornate a Vincenzo Stocchino, per aver dato un calcio all'addome a un avversario portandolo a ricorrere alle cure dei sanitari, tre a Cristian Marongiu e Matteo Usai) e quattro nel Lanusei (quattro giornate a Cherif Doumbouya, di cui una per essere stato espulso a partita in corso, e tre per Abdoul Banor, Enzo Fink Hassan Fiori e Jerónimo Ridolfi). L'Idolo, in aggiunta, riceve 100 euro di multa per carenza impianto idrico negli spogliatoi e a Villamassargia - nel prossimo turno - non potrà contare nemmeno su Luca Piras, ammonito sotto diffida e squalificato a sua volta.

Squalifica ridotta. In Eccellenza, parzialmente accolto il ricorso della Ferrini riguardante l'espulsione di Federico Boi undici giorni fa sul campo del Barisardo. Il difensore vede scendere da tre a due le giornate di squalifica, già scontate, e potrà tornare in campo domenica alle 15 nel match casalingo contro il Sant'Elena.

