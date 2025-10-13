Al via il torneo di Serie B femminile di basket. Nel primo turno si sono disputate solamente 3 delle 4 gare in programma.

In campo. Tra le sfide giocate, spicca il successo esterno dell’Antonianum Quartu per 54-69 sul campo dell’Elmas. Le quartesi si impongono dopo aver guidato il punteggio nell’arco dei 40’ di gioco. Dopo una prima parte di sostanziale equilibrio (14-16 al 10’ e 29-36 al 20’), il quintetto allenato da Salvatore Fraghì allunga sul +20 alla fine del terzo quarto (38-58). Negli ultimi 10’ la compagine di casa cerca di accorciare, arrivando fino al -15 finale. Tra le quartesi prestazione superlativa di Ljubenovic, top scorer della gara con 40 punti. Vittoria di misura e in rimonta, invece, per l’Astro contro il San Salvatore Selargius (51-50). Un successo arrivato dopo grande equilibrio; selargine sempre avanti nelle prime 3 frazioni, è vero, ma con il minimo scarto tra le due squadre (14-16 al 10’, 27-29 al 20’ e 37-40 al 30’). Nell’ultimo quarto si arriva al testa a testa finale che premia l’Astro. Nelle fila del San Salvatore da segnalare i 21 firmati da Ingenito, miglior realizzatrice. Infine, vittoria del Su Planu contro la Pallacanestro Nuoro, per 57-45. Padrone di casa che allungano nel corso dei primi 30’, raggiungendo il massimo vantaggio di +23 al 30’ (53-30). Negli ultimi 10’ la formazione nuorese accorcia il divario, chiudendo sul -12 della sirena finale. Da segnalare, nelle fila del Su Planu, la prestazione di Lucchini, autrice di 26 punti personali.

Le altre. Rinviata al prossimo 6 novembre la sfida tra Mercede Alghero e Fenix Sassari. Riposava, invece, Il Gabbiano Quartu.

