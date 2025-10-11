Il Tempio batte il Carbonia e vola in testa. Pareggio tra Taloro e OsseseI risultati degli anticipi del campionato di Eccellenza
Si sono giocati oggi due anticipi della quinta giornata di Eccellenza. Il Tempio batte (1-0) il Carbonia e si porta momentaneamente in testa alla classifica in attesa delle partite di domani. Alla squadra di Giuseppe Cantara basta una rete di Spano al 32’ del primo tempo per aggiudicarsi la sfida tra nobili del calcio sardo.
Pareggio (2-2) a Gavoi tra Taloro e Ossese. Succede tutto nel primo tempo. Padroni di casa in vantaggio dopo appena 3’ con Castro. Immediata la reazione dei bianconeri che al 6’ pareggiano con Di Pietro. Al 16’ Navarrete riporta avanti i rossoblù ma al 35’ l’argentino Tapparello riporta in equilibrio l’incontro.
Domani, alle 16, le altre gare: Ilvamaddalena-Ferrini, Atletico Uri-Calangianus, Buddusò-Santa Teresa, Tortolì-Lanusei, Nuorese-Iglesias e Sant’Elena-Villasimius (a Settimo).