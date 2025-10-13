Un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte per le oristanesi impegnate nella sesta giornata del campionato di Promozione di calcio.

Nel girone A prosegue la corsa del Terralba F. Bellu, che si impone 1-0 contro l’Atletico Cagliari grazie ad un gol siglato da Corda nei minuti di recupero del secondo tempo. Da segnalare anche che i padroni di casa hanno anche sbagliato un rigore nel corso della ripresa con Ciarniello, mentre i cagliaritani hanno chiuso la gara con soli 9 uomini in campo. L’undici allenato da Daniele Porcu rimane in seconda posizione, assieme al Castiadas, imbattuto con 14 punti all’attivo (a -4 dalla capolista Guspini). Colpo esterno dell’Arborea, vittorioso 2-3 sul campo del Cannonau Jerzu. Ospiti che portano a casa i 3 punti grazie alle reti siglate dai fratelli Paolo e Marco Atzeni e da Orro. Una vittoria che dà morale e porta la compagine guidata da Nicola Battolu nelle posizioni di centro classifica. Nello stesso girone, pareggio a reti inviolate tra Tharros e Vecchio Borgo Sant’Elia. Sconfitta esterna, invece, per il Samugheo, sul campo dell’Uta, per 2-0, dopo aver subito un gol per tempo. Infine, quinto stop di fila per la Freccia Parte Montis, stavolta in casa, contro il Selargius (0-3). Dopo la mezz’ora del primo tempo sono Usai e Berti ad andare in rete per i selargini. Nella ripresa chiude i conti Pusceddu.

Nel girone B, quinta vittoria di fila per il Bosa che supera a domicilio l’Atletico Bono per 2-3. Nella prima frazione è Molozzu a regalare il vantaggio ai padroni di casa con una doppietta, intervallata dalla rete di Fadda per gli ospiti. I bosani ribaltano poi la situazione nella ripresa grazie alle due reti messe a segno da Pischedda. Per l’undici allenato da Salvatore Carboni arriva così la quinta vittoria di fila che vale anche il secondo posto. Esordio con sconfitta, invece, per Simone Deliperi alla guida del Ghilarza, con l’1-5 contro il Coghinas. Ospiti trascinati da Mateucci, autore di 3 reti personali.

