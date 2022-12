Compie 50 anni la VBC Macomer, la società di volley che è diventata storica in Sardegna. Dopo due anni di interruzione, a causa della pandemia, le ragazze che militano nel girone C del campionato regionale di Serie D, appaiono intenzionate a fare un regalo di compleanno alla società, magari conquistando la promozione. Per ora la sorpresa.

Le ragazze, guidate da Lorella Lavalle, sono prime in classifica con 5 vittorie su 5 partite disputate.

«Brillano nella pallavolo regionale e danno lustro alla nostra cittadina - dice il presidente della VBC Macomer, Roberto Foddai - una lieta sorpresa, che ci pone al centro dell'isola, come avveniva nel passato, quando le squadre (femminile e maschile) avevano conquistato la Serie C, disputando il campionato tra la Sardegna e il Lazio. Le nostre attuali campionesse sono tutte ragazze cresciute nel settore giovanile, che stanno dimostrando di avere grandi capacità sportive, grazie all'insegnamento dell'allenatrice, Lorella Lavalle. Il campionato prosegue e speriamo veramente che queste ragazze possano farci veramente un bel regalo di compleanno. Il cinquantesimo».

Le ragazze, prime in classifica in solitaria, non sembrano montarsi la testa, (sono seguite da centinaia di tifosi), ma appaiono intenzionate a migliorare la loro posizione. Attualmente la VBC Macomer ha un centinaio di iscritti, che frequentano in particolare il settore giovanile, con tanti bambini e adolescenti.

«Abbiamo tanti iscritti, considerando che stiamo uscendo da due anni infernali, a causa del Covid - dice Roberto Foddai - i buoni risultati sul campo ci fanno ben sperare».

