La ventiseiesima, nonché quintultima giornata del campionato di Eccellenza, conferma quanto il torneo sia ancora apertissimo sia nelle zone alte che in quelle calde della classifica. A quattro turni dal termine, la capolista Ossese mantiene il primato, ma alle sue spalle la pressione resta fortissima.

Pareggio spettacolare tra Ossese e Carbonia: il 2-2 finale fotografa una gara combattuta. Gli ospiti passano con Pavone e trovano il pari nel finale con Basciu, mentre per i padroni di casa vanno a segno Tapparello e Mainardi. Un punto che consente all’Ossese di salire a quota 52, ma senza riuscire a staccare definitivamente le inseguitrici.

È in corso invece la sfida tra Ilvamaddalena e Sant'Elena Quartu, con i maddalenini avanti 7-2 ad inizio ripresa. Un risultato che lascia pochi dubbi sull’esito finale: l’Ilvamaddalena è ormai lanciata verso i tre punti, che le consentirebbero di portarsi a ridosso della vetta, a -3 dall’Ossese. Con questo risultato, il Sant'Elena Quartu saluterà l’Eccellenza.

Frena invece la Nuorese, bloccata sull’1-1 in casa del Taloro Gavoi: al vantaggio ospite di Caggiu risponde Zappino. Un pareggio che rallenta la rincorsa dei barbaricini, ora terzi.

Successo importante per l’Atletico Uri, che supera 2-1 il Tortolì. Dopo il vantaggio ospite firmato Loi, i padroni di casa ribaltano il match con Mudrinski e Arnaudo, consolidando la quinta posizione.

Tre punti anche per il Calangianus, che batte di misura il Santa Teresa grazie alla rete di Moreo. Una vittoria che permette ai giallorossi di agganciare il Taloro a quota 34.

Finisce invece senza reti la sfida tra Iglesias e Tempio, così come quella tra Lanusei e Villasimius. Pareggi che muovono la classifica ma lasciano un po’ di rammarico per le occasioni non sfruttate.

A reti bianche anche Ferrini-Buddusò, in uno scontro diretto nella parte bassa che non cambia sensibilmente gli equilibri.

Con 52 punti, l’Ossese resta in vetta, seguita dall’Ilvamaddalena a 49 e dalla Nuorese a 48. Più staccato il Tempio a 42, mentre l’Atletico Uri sale a 40.

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