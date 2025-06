Averne annunciato la presenza agli open day, in programma ai primi di luglio, era già un indizio, ma ora è ufficiale: anche nella prossima stagione di Serie D Daniele Ragatzu indosserà la maglia dell’Olbia. E nello specifico la maglia numero 10, che lo scorso anno era di Lorenzo De Grazia. Ma solo perché l’ex Cagliari era passato al Pontedera.

Con una nota emessa oggi all’ora di pranzo il club ha comunicato il rinnovo del contratto di Ragatzu, in scadenza a fine mese. «Tra le grandi novità della prossima stagione, una grande conferma riguarda la rosa della prima squadra: Daniele Ragatzu, attaccante classe 1991, dopo l’accordo verbale, ha ufficialmente firmato con l’Olbia Calcio 1905, confermando la sua presenza per la stagione calcistica 2025-2026», si legge.

«Tornato lo scorso gennaio nella sua casa calcistica, il Bruno Nespoli, dopo aver passato parte della stagione nel Pontedera, Daniele Ragatzu continuerà a vestire la maglia bianca dei guardiani del faro – quest’anno con il numero 10 –, indossata per la prima volta nella stagione 2016/2017. Da lì, escluso il periodo cagliaritano del 2019-2020”, prosegue il comunicato dell’Olbia, “ha trascorso 8 stagioni con i colori dell’Olbia Calcio 1905, per un totale di oltre 260 presenze, 100 gol e il titolo di capocannoniere del Girone B della Serie C nel 2022/2023».

La nota ufficiale si chiude così: «Ciò che di importante porta alla squadra, oltre alle sue ormai note, apprezzate e celebrate qualità calcistiche, è il suo carisma: Ragatzu è l’anima della squadra, sia nello spogliatoio che in città, qualità personale che infonde carica e motivazione anche nei momenti più difficili».

© Riproduzione riservata