Questo pomeriggio il recupero tra Terralba F. Bellu e TonaraCalcio d’inizio alle 15
Si giocherà questo pomeriggio, al “Remigio Corda” di Terralba, con calcio d’inizio alle 15, il recupero valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del torneo di Promozione regionale di calcio tra i padroni di casa e il Tonara.
Inizialmente in programma lo scorso sabato 10 gennaio, le due squadre allora non scesero in campo a causa del forte vento spirato sul terreno di gioco (tra i 40 e gli 80 km/h), tale da non permettere la regolare disputa della sfida. Dopo un’interlocuzione tra le due società, nei giorni scorsi era arrivata anche l’ufficialità sulla data tramite un comunicato redatto dalla Federcalcio regionale.
Per i padroni di casa, quarti con 37 punti all’attivo, ci sarà la possibilità, in caso di vittoria, di agganciare la terza posizione attualmente occupata dal Guspini (che dovrà recuperare, a sua volta, la partita rinviata sabato scorso contro il Vecchio Borgo Sant’Elia) e ridurre il margine dalla vetta a sole 2 lunghezze (in testa la Villacidrese con 42 punti).
Il Tonara, invece, punta alla continuità di risultati, dopo la vittoria di inizio 2026 sul campo della Baunese (1-3). L’undici allenato da Andrea Pia, al momento terz’ultimo con 13 punti, è alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza (a -4 dalla zona playout e a -6 dalla salvezza diretta).