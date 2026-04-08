La regular season della serie A1 femminile si conclude oggi, già qualificate per i playoff tre squadre, resta da definire la griglia delle semifinali in calendario dall’11 al 17 maggio.

Lunedì l’anticipo tra Castelgoffredo e TT Sassari, vinto 3-0 dalla formazione lombarda capolista imbattuta. Partita decisa dalla vittoria iniziale di Arlia su Simon in tre set, e di Szocs su Ortega, e Dragoman su Ciobanu, le ultime due partite concluse al quarto set.

Oggi il Norbello potrebbe superare le sassaresi al secondo posto. Stasera è in programma infatti il derby Muravera-Norbello, con la squadra di casa già retrocessa e impegnata a valorizzare le giovani Seu e Minurri affiancate a turno da Roncallo e Istrate. È comunque certa la semifinale tra Norbello e TT Sassari, la seconda in classifica giocherà l’eventuale bella in casa.

Manca una casella tra le qualificate ai playoff, si decide stasera a Bolzano con la sfida tra Sud Tirol e Quattro Mori. La squadra di Curcio occupa la quarta posizione con tre punti di vantaggio sulle avversarie di stasera. All’andata vinse il Quattro Mori 3-2.

Si inizia a respirare l’aria dell’ultima giornata anche in A1 maschile, con l’anticipo di oggi tra Muravera e Bagnolese, sfida che potrebbe essere un’anteprima della semifinale scudetto. La Bagnolese divide il primo posto in classifica con il TT Sassari, ma ha vinto gli scontri diretti.

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