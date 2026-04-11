Punti d'oro per il Sinnai: piegata l'Accademia Sarrabese con gol di Cocco e BorrelliTre punti che rilanciano la squadra verso la salvezza
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Importantissimo successo in chiave salvezza per il Sinnai allenato da Nicola Di Martino, nell'anticipo di oggi per i girone A della Seconda categoria.Sinnai: la squadra locale si è imposta per 2-0 sul suo campo piegando l'Accademia Sarrabese per 2-0, co reti di Cocco su rigore a inizio gara e di Borrelli nella ripresa.
Tre punti che rilanciano il Sinnai lanciatissimo verso la salvezza. Con i tre puntidi oggi si è portato al terzultimo posto superando la Johannes. Mister Di Martino ha mandato in campo Cocco, Pinna, R. Pisanu, Melis (75’ J. Palmas), Gambino (94’ Filia), L. Rais, Olla, Cocco, Bassetto, Borrelli (84’ Y. Rias), Monteverde (60’ Eloauhdi, 90’ Caria).
L'Accademia Sarrabese ha invece giocato con Pivetta, F. Loi, Carrus, F. Sanna (85’ Furci), L. Sanna (60’ L. Palmas), M. Loi, Mascia, Sechi, Mura, A. Pisanu (53’ Agus), Porcu.
Arbitro: Comella di Cagliari.