Cadono le big in Promozione, soprattutto nel Girone A dove non vince nessuna delle prime tre. La prima a scendere in campo è stata il Castiadas, sabato, perdendo 2-0 a Terralba e sbagliando un rigore sullo 0-0 parato a Carlos Mboup, mancando così la possibilità di andare in vetta. Ieri però non ne hanno approfittato né il Monastir capolista né il CUS Cagliari, pareggiando entrambe 0-0 rispettivamente a Villamassargia e contro la Verde Isola.

In classifica ora Monastir 22, Castiadas e CUS 20 col Terralba quarto a 19 e il Pirri ormai non più sorpresa e quinto a 17 dopo il 4-0 al Gonnos ultimo. Da segnalare, in questa partita, la doppietta di Tommaso Manconi: classe 2008, primi gol in Promozione ad appena 15 anni.

Va al Sennori lo scontro diretto fra le prime nel Girone B: 4-2 sull'Usinese rimontando da 0-2, gli uomini di Massimiliano Nieddu restano in vetta con la Nuorese che passa 1-3 a Posada. I verdazzurri (col Monastir fra le uniche due imbattute di tutta la Promozione) e il Sennori sono in testa con 22 punti, seguono a -3 Lanteri Sassari (2-2 con lo Stintino) e Usinese con l’Alghero quinto dopo la sconfitta per 3-2 a Bonorva.

