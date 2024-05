Si è giocata oggi la 32esima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, ad Arzana il Castiadas supera (1-2) l’Idolo assicurandosi il secondo posto. Il Terralba batte (3-1) l’Orrolese e mantiene tre punti di vantaggio sul Pirri vittorioso (2-1) contro il Tortolì. La capolista Monastir piega (4-0) il fanalino di coda Gonnosfanadiga.

L’Atletico Cagliari vince (2-0) contro il Guspini e si allontana dalla zona playout come anche l’Arborea che espugna (1-3) il campo del Cus Cagliari. La Gialeto supera (2-0) la Verde Isola ma resta al terzultimo posto perché vince (1-4) anche l’Arbus a Villamassargia. E’ terminata senza reti Selargius-Lanusei.

Nel girone B, vincono Nuorese e Alghero. I barbaricini di Antonio Prastaro espugnano (1-3) il campo del Luogosanto mentre gli algheresi quello (1-2) del Sennori. Mezzo passo falso invece per l’Usinese bloccata (2-2) a Sassari dal Lanteri.

In coda successi importanti per Santa Giusta e Ovodda rispettivamente contro Abbasanta (3-1) e Siniscola (2-0). Situazione disperata per il Fonni (penultimo) che pareggia (1-1) a Galtelli col Tuttavista. Scivola in zona playout il Bonorva piegato (1-2) in casa dal Coghinas. Pareggio (2-2) tra Stintino e Macomerese. Sospeso l’incontro tra Posada e Porto Torres al 27’ del primo secondo sul risultato di 0 a 1 per i turritani.

