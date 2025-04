Ancora una vittoria della capolista Lanusei nel girone A della Promozione: gli ogliastrini si sono imposti per 2-1 a Masainas, portandosi a 69 punti in classifica.

Il Tortolì ha vinto per 2-0 a Villacidro è si è portato a 60 punti. Colpaccio del Castiadas a Guspini contro diversi ex, ad iniziare dall'allenatore Dessì. Pari (0-0) fra Pirri e idolo e fra Arborea e Uta (1-1). Vittoria per 8-0 del Sant'Elena sul campo del Villamassargia e del Terralba (1-4 a Orroli).

Successo infine dell'Atletico Cagliari sulla Tharros con una quaterna secca. Nel girone B, la capolista Buddusò ha vinto lo scontro diretto col Bonorva per 2-1. Vittorie del Tonara (5-0) sul Tuttavista, dell'Arzachena a Bosa (0-4), del Luogosanto a Stintino (1-2). del Castelsardo contro l'Ovodda (3-2), del Siniscola sul Coghinas (1-0), del Tuttavista sul Bono (1-0).

Pari (2-2) fra Macomerese e Sennori. In classifica comanda il Buddusò con 70 punti. Seguono Usinese (61), Luogosanto e Coghinas (58).

