Si giocano nel pomeriggio (ore16) le prime tre gare della quartultima giornata del campionato di Promozione.

In programma Castiadas-Calcio Pirri, gara importantissima in chiave playoff, con la squadra del Sarrabus che punta a conservare il secondo posto sino alla fine. Il Pirri si gioca invece le ultime chances per accedere agli stessi playoff.

Nel girone B, in campo, sempre alle 16, Alghero-Luogosanto e Siniscola-Lanteri Sassari. I giallorossi del bomber Giuseppe Meloni con i tre punti si porterebbero in testa alla classifica in attesa delle gare di domani.

Il Luogosanto naviga nel cuore della classifica. Siniscola e Lanteri si contendono la quinta piazza col Coghinas.

