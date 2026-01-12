Una prima giornata di ritorno divisa tra sabato e domenica nei gironi A e B del torneo di Promozione regionale di calcio. Tra le tante gare in programma in campo anche le oristanesi.

Nel girone A, sabato, si giocano solamente 3 delle 4 gare. Non scende in campo, infatti, il Terralba F. Bellu, contro il Tonara. Partita rinviata a causa del forte vento spirato al “Remigio Corda” (tra i 40 e gli 80 km/h), tale da non permettere la regolare disputa della sfida. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data del recupero. Si gioca, invece, a Castiadas, dove l’Arborea ha bloccato i padroni di casa sul punteggio di 0-0. Buon risultato, quello ottenuto dall’undici allenato da Nicola Battolu, sul campo della, ormai, ex capolista del girone. Vince la Tharros. La compagine guidata da Bruno Frongia e Gianluca Pinna si impone nel derby contro il Samugheo (1-0). Decisiva la rete segnata nella ripresa da Mameli, direttamente da calcio d’angolo con una traiettoria insidiosa che ha mandato la palla tra primo palo e portiere. Per Arborea e Tharros punti importanti in chiave playoff: entrambe fanno parte del gruppetto di 4 squadre a quota 26 punti (ci sono anche Vecchio Borgo Sant’Elia e Selargius) che si giocano uno dei posti a disposizione per la seconda fase. Trasferta con sconfitta (la sesta di fila) per la Freccia Parte Montis, sul campo del CUS Cagliari, per 3-0. Risultato in parità per oltre 80 minuti, con i mogoresi che hanno giocato alla pari contro la compagine universitaria. Nel finale la doccia fredda, con le 3 reti dei padroni di casa firmate da Camba (doppietta) e Porcedda.

Nel girone B, in campo ieri, il bilancio è di una vittoria e una sconfitta. Il successo è del Ghilarza, che torna a festeggiare una vittoria casalinga dopo oltre un anno, superando il Luogosanto per 3-0. Per la compagine allenata da Simone Deliperi 3 punti importanti in chiave salvezza: agganciato il gruppo di 4 squadre, a quota 17 punti, coinvolte nelle posizioni che valgono salvezza diretta, playout e retrocessione. Per i ghilarzesi in rete Rubattu, Nieddu e Oppo. Nulla da fare, invece, per il Bosa sul campo della corazzata Alghero (3-0 per i padroni di casa). Per gli algheresi è la vittoria numero 18 in altrettante partite.

© Riproduzione riservata