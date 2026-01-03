Tra domani e martedì si tornerà in campo nei campionati regionali di calcio. Non fa eccezione il torneo di Promozione, nel quale sono presenti le compagini oristanesi, che apre il nuovo anno con la 17esima e ultima giornata del girone di andata. Il girone A giocherà domani, il girone B, invece, sarà impegnato il giorno dell’Epifania.

Nel girone A spicca il derby tra Terralba F. Bellu e Freccia Parte Montis. Da una parte i terralbesi, che vogliono continuare la loro corsa nelle primissime posizioni (la vetta occupata da Guspini e Castiadas dista solamente 3 punti e bella vittoria a Selargius prima della sosta), dall’altra i mogoresi (reduci da 4 sconfitte di fila) che sono alla ricerca di punti importanti nella corsa per la salvezza. Al “Remigio Corda” andrà sicuramente in scena una partita molto combattuta. Impegno casalingo, invece, per la Tharros che ospita il Selargius. Appaiate in classifica (entrambe a quota 23) e a ridosso della zona playoff, le due squadre hanno come obiettivo la vittoria per non vedersi allontanare le prime 5 posizioni. Gli oristanesi, prima della pausa di Natale, avevano pareggiato nel derby contro l’Arborea. Lo stesso Arborea, che ha lo stesso obiettivo playoff, sarà invece di scena sul campo dell’Atletico Cagliari, che attualmente occupa una tranquilla posizione di centro classifica. Infine, il Samugheo cercherà di riscattare le due sconfitte con la quale ha chiuso il 2025 sul campo della Villacidrese, terza in classifica e una delle formazioni maggiormente in forma in questo momento, con 6 vittorie negli ultimi 6 impegni.

Nel girone B, invece, Bosa e Guspini saranno impegnate nella giornata di martedì. I bosani andranno a far visita all’Ozierese, quarto in classifica. Per il Ghilarza, invece, scontro diretto salvezza sul campo dell’Atletico Bono. Sarà una sfida tra la terz’ultima (Ghilarza) e penultima forza del girone (Atletico Bono).

