È stata una domenica intensa e ricca di emozioni per le formazioni oristanesi che prendono parte al torneo di Promozione regionale di calcio.

Nel girone A vittoria in zona “Cesarini” per il Terralba F. Bellu. La compagine allenata da Daniele Porcu, infatti, trova la rete che vale la vittoria contro il Vecchio Borgo Sant’Elia al 48’ del secondo tempo. Autore il solito Andrea Sanna, all’ottavo centro stagionale in campionato (12simo invece considerando anche le marcature in Coppa Italia). Tre punti che valgono il secondo posto in solitaria a quota 20 punti, dietro la capolista Guspini che comanda con 21. Appaiati ai terralbesi non c’è più il Castiadas, bloccato sull’1 a 1 dalla Tharros. La giovane truppa guidata da Bruno Frongia e Gianluca Pinna è passata in vantaggio nel corso del primo tempo, per poi farsi raggiungere nelle battute finali, quando i padroni di casa hanno pareggiato con Pulcrano.

Chi scala sempre più la classifica è il Samugheo, vittorioso sul campo del Cannonau Jerzu per 0-2. Un gol per tempo per la matricola guidata da Giorgio Ferraro, ora in piena zona playoff; autori Frau nei primi 45’ e Pisano nella ripresa. Colpo esterno anche dell’Arborea, sul campo del Selargius (0-2), superato anche in classifica. Orro e Sperandio regalano all’undici di Nicola Battolu la terza vittoria consecutiva. Infine, prima storica vittoria in Promozione per la Freccia Parte Montis che batte il Tonara per 2-1. Decisive le marcature segnate nel primo tempo da Cancedda e Sardo. Per i tonaresi in gol Gavrila. Mogoresi che guadagnato una posizione, lasciando proprio il Tonara in ultima posizione.

Nel girone B, invece, doppia sconfitta per le compagini provinciali. Il Bosa perde in casa dell’Usinese con il minimo scarto (1-0) ma mantiene la zona playoff. Stop pesante per il Ghilarza, che cede 0-5 tra le mura amiche contro la Macomerese. Ora la compagine ghilarzese si trova al penultimo posto in classifica.

