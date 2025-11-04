Prima caduta stagionale per l’Amatori Rugby Capoterra, che al Comunale di Via Trento deve arrendersi 7-19 al Sondrio nella terza giornata del campionato di Serie B.

La squadra lombarda, al terzo posto in classifica alla vigilia e già protagonista di due vittorie di fila, si impone con una prestazione solida e concreta, sfruttando al meglio le proprie occasioni. Per i giallorossi, fino a domenica in testa alla classifica, sfuma la possibilità di mantenere l’imbattibilità.

Il match, disputato sotto un sole autunnale e con una leggera brezza marina, ha visto un primo tempo equilibrato, con il Capoterra capace di dominare le touche e difendere con grande intensità. Nonostante ciò, allo scadere dei primi 40 minuti il Sondrio riesce a trovare la meta del vantaggio trasformata, andando al riposo sullo 0-7.

La gara ha visto nella prima frazione il Capoterra iniziare con buon ritmo, mostrando solidità nelle situazioni di rimessa laterale e grande attenzione difensiva. I padroni di casa spingono, sostenuti dagli incitamenti del pubblico, ma alcuni errori di gestione e un calcio piazzato fallito impediscono di sbloccare il risultato.

Sul finale, un lungo calcio del Sondrio regala agli ospiti una touche nei 5 metri dei giallorossi: da lì nasce la prima marcatura che manda i lombardi al riposo avanti 0-7.

Nel secondo tempo il Capoterra prova a rientrare con determinazione, inserendo forze fresche già nei primi minuti. Tuttavia, la disciplina fa difetto: al 60’ arriva un cartellino giallo per Pace, e con l’uomo in meno i sardi concedono altre due mete (una non trasformata), che portano gli ospiti fino allo 0-19.

La reazione arriva nel finale: al 76’ Oghittu rompe la linea difensiva avversaria e schiaccia l’unica meta giallorossa, trasformata da Aru. Troppo tardi però per riaprire una sfida già segnata. Il Capoterra tornerà in campo il 30 novembre, in trasferta ad Asti per sfidare il Monferrato: obiettivo riscatto immediato

