Tennis
03 novembre 2025 alle 20:32
ITF 15 in Sicilia, sconfitta per Marco DessìL'alfiere del Tc Moneta si ferma nel secondo turno delle qualificazioni a San Gregorio di Catania
Marco Dessì è stato sconfitto al secondo turno delle qualificazioni dell'Itf15 di San Gregorio di Catania.
Sul rosso siciliano, l'alfiere del Tc Moneta ha regolato con un doppio 6-1 nel primo turno la giovane wild card Giorgio Panto, ma è stato poi sconfitto 7-6(4), 6-4 dal numero 5 del tabellone cadetto William Mirarchi (1544 della classifica mondiale).
