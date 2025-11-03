Marco Dessì è stato sconfitto al secondo turno delle qualificazioni dell'Itf15 di San Gregorio di Catania.

Sul rosso siciliano, l'alfiere del Tc Moneta ha regolato con un doppio 6-1 nel primo turno la giovane wild card Giorgio Panto, ma è stato poi sconfitto 7-6(4), 6-4 dal numero 5 del tabellone cadetto William Mirarchi (1544 della classifica mondiale).

