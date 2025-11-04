Si chiama Carlo Pierozzi, ha 44 anni, il pugile di Macomer, sposato con figli, che il prossimo 15 novembre, per rappresentare l'Italia, sarà protagonista in un incontro speciale: salirà sul ring di Norimberga, in Germania, contro un avversario tedesco.

Carlo Pierozzi in precedenza ha vinto due titoli sardi master, categoria 80 chilogrammi e la Cintura d'Italia, sempre categoria master.

A febbraio dello scorso anno ha invece combattuto a Las Vegas, perdendo ai punti. È comunque interessante il cammino sportivo del quarantaquattrenne, che pratica la boxe da sette anni, raccogliendo successi e comunque grandi soddisfazioni. Ha iniziato l'attività a Macomer, per poi passare al Boxing team Erittu di Sassari, società di cui fa parte.

«È una passione che coltivo da anni, che è andata sempre in crescendo - dice il pugile di Macomer - Da piccolo ho sempre praticato altri sport, il calcio in particolare, come la gran parte dei ragazzini che avevano la mia età. Successivamente, piano piano, ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della boxe, attratto anche dai grandi eventi che trasmettevano in tv».

Carlo Pierozzi spera di superare questo match, tornando in Sardegna da vincitore.

