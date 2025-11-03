tennis
03 novembre 2025 alle 19:58
Itf 15 Antalya, Matteo Mura eliminato in TurchiaIl torresino sconfitto nel secondo turno delle qualificazioni dell'Itf15 di Antalya
Si ferma nel secondo turno delle qualificazioni l'avventura di Matteo Mura nell'Itf15 di Antalya.
Sulla terra turca, il tennista torresino ha esordito regolando 6-1, 6-2 l'australiano Christopher Sousou 6-1, 6-2, ma è stato poi stoppato dal ceco Matyas Kozlovsky per 2-6, 7-6(3), 10-2.
