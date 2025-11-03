Si ferma nel secondo turno delle qualificazioni l'avventura di Matteo Mura nell'Itf15 di Antalya.
Sulla terra turca, il tennista torresino ha esordito regolando 6-1, 6-2 l'australiano Christopher Sousou 6-1, 6-2, ma è stato poi stoppato dal ceco Matyas Kozlovsky per 2-6, 7-6(3), 10-2.

© Riproduzione riservata