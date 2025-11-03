Ha perso domenica per 4-2 sul campo dell'Albalonga, una delle grandi del girone G della Serie D.

La Costa Orientale Sarda torna da Roma con una sconfitta che comunque non ridimensiona quanto di buono fatto finora. Al “Francesca Gianni”, contro i romani in grande forma, hanno perso una gara giocata a viso aperto e ricca di spunti positivi, soprattutto nella prima parte. Il passo falso interrompe una serie utile di quattro risultati consecutivi, ma la classifica e le prestazioni restano di alto livello per la squadra di Francesco Loi, protagonista di un avvio di stagione davvero brillante.

L’inizio era stato incoraggiante: dopo appena sei minuti il solito Nurchi, sempre più leader offensivo, aveva firmato l’1-0 con una precisa conclusione a giro. La reazione dei laziali, però, è stata immediata. Prima Ingretolli dal dischetto ha riportato il punteggio in parità, poi Succi, con un gran tiro dalla distanza, ha completato la rimonta prima dell’intervallo. Nella ripresa, nel momento in cui la Cos sembrava poter rientrare in partita, l’Albalonga ha piazzato l’allungo decisivo con la doppietta di Persichini, che ha trasformato un rigore e poi colpito in contropiede. Il gol di Sarritzu, una pregevole conclusione al volo, ha reso il punteggio meno severo, ma non ha evitato la seconda sconfitta stagionale dopo quella con la corazzata Scafatese.

Nonostante il risultato, la squadra ha mostrato carattere, personalità e qualità nel palleggio, confermando la solidità del progetto tecnico di Loi. La Costa Orientale Sarda resta così nelle posizioni di vertice, con margini di crescita ancora importanti.

Domenica i gialloblù torneranno davanti al proprio pubblico, a Tertenia, per sfidare il Montespaccato, battuto ieri in casa dal Budoni per 0-1. I, precedenza, i romani, infatti, hanno raccolto quattro punti nelle ultime due trasferte, invertendo un trend negativo che li aveva visti ottenere appena due punti nelle prime sette giornate. Una squadra in ripresa dopo la batgtuta d'arresto col Budoni ed una squadra da prender quindi con le pinze, visto che sta lottando per la salvezza.

