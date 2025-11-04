La serie A e C (Alghero Rugby) fa visita Rugby Sassari che punta sui giovani per un incontro che è molto più di un allenamento congiunto. Domani alle 19.30) sarà il campo dell'Arena del Sole in zona Baddelonga Russeglia a Sassari a ospitare lo speciale momento di sport, confronto e divertimento.

L'allenamento avrà come protagoniste le squadre di Serie A e Serie C dell'Alghero, con la partecipazione di diversi componenti del Sassari. Sarà condotto dagli allenatori Marco Anversa e Marco Spirito con la supervisione di Gabriel Calabrò, giocatore e preparatore atletico delle squadre.

“Siamo molto contenti e fiduciosi che questa iniziativa possa attrarre nuove persone e avvicinarle a questo fantastico mondo - affermano gli organizzatori della Asd Rugby Sassari - e far crescere la passione per questo sport meraviglioso che tanto seguito ha in tutto il mondo. Invitiamo tutti gli appassionati e i curiosi a venire a vedere una vera squadra di serie A affondare i tacchetti sul campo dell'Arena del Sole. Non perdete l'occasione di assistere ad un evento che promette essere emozionante e coinvolgente”.

